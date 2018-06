VIDEO | Catena umana in viale Michelangelo: girotondo ambientalista per una piazza con tanti alberi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

È l'appello di FareAmbiente lanciato durante la catena umana organizzata in viale Michelangelo dopo la “piazza devastata” nei giorni scorsi "a seguito della decisione di rifarla, abbattendo numerosi alberi con la previsione di non sostituirli adeguatamente" sostiene l'associazione. “Quello che è accaduto non vogliamo più vederlo. Gradiremmo vedere un cambio di rotta sul progetto iniziale ripristinando la situazione precedente”, ha commentato Soccorsa Chiarappa coordinatrice provinciale di FareAmbiente.