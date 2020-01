Sposo incivile, non vede l'ora di sposarla e lo scrive sui muri di una scuola: "Amore questo è solo l'inizio per te"

Non vede l'ora che arrivi il giorno del matrimonio e lo scrive sui muri dell'istituto comprensivo Parisi-De Sanctis di via Marchese De Rosa. Lo scempio a Foggia, roba da non crederci. "Sai amore mio non vedo l'ora che arrivi quel giorno del matrimonio, che sarà il giorno più bello della mia vita che ho sempre sognato da una vita. Ti amo, G+Ax sempre. Promessi Sposi. "Amore questo è solo l'inizio per te" si legge ancora sui muri della struttura