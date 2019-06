VIDEO | Il rombo delle moto all'uscita del feretro, colombe e palloncini in volo: così Foggia ha dato l'ultimo saluto a Simone

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il volo in cielo delle colombe e dei palloncini rosso-verde-nero che richiamavano i colori della sua Kawasaki, la scritta 'Simone' all'ingresso delle Cattedrale di Foggia, il rombo delle moto all'uscita del feretro, accompagnato dai bikers per le vie del centro di Foggia: questo l'ultimo saluto della città a Simone Capozzi, l'ottico di via Ginnetto, morto in seguito a un terribile incidente sulla Statale 89 nei pressi dello svincolo Manfredonia Sud.