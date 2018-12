VIDEO | Follia in via Pestalozzi: facinorosi lanciano bottiglie molotov contro polizia locale e carabinieri

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

falò dell'Immacolata - è stata presa di mira da un gruppo di ragazzi a volto coperto con lanci di sassi, petardi esplodenti e bottiglie Molotov. Solo il pronto intervento di altre pattuglie della Polizia Locale e di una volante della Polizia di Stato ha evitato il peggio. Il primo è avvenuto in via Imperiale, nei pressi dei giardini di via Buozzo, dove una pattuglia della Polizia Locale - durante i servizi di scorta ad operatori Amiu impegnati ormai da diversi giorni nella rimozione di accatastamenti abusivi di legna per il- è stata presa di mira da un gruppo di ragazzi a volto coperto con lanci di sassi, petardi esplodenti e bottiglie Molotov. Solo il pronto intervento di altre pattuglie della Polizia Locale e di una volante della Polizia di Stato ha evitato il peggio.

Nella serata, invece, in via Pestalozzi pettuglie della Polizia Locale e Carabinieri unitamente ad una squadra di operai messa a disposizione dal Comune di Foggia - nonostante la giornata festiva per l'impiego dei medesimi servizi - è stata oggetto di lanci di bottiglie Molotov.

I piccoli incendi provocati da queste bombe rudimentali, fortunatamente, non hanno provocato danni a cose e persone e sono stati immediatamente domati con estintori in dotazione ai veicoli della Polizia Locale.

Sono al vaglio riprese fotografiche effettuate dagli stessi operatori di Polizia Locale per risalire all'identità dei facinorosi. In entrambe le circostanze l'operazione di rimozione è stata conclusa ed il pericolo di incendi in città è stato scongiurato.