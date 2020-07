Emergenza blatte: le segnalazioni dei cittadini non si arrestano. Siamo in via Antonio Silvestri, periferia di Foggia (Rione Ordona sud) e dalle immagini la situazione è piuttosto preoccupante. Centinaia di blatte in strada, alcune si arrampicano anche sui muri.

"È una situazione scandalosa, siamo letteralmente invasi", denunciano i residenti.

