VIDEO | Tutto l'affetto di Fausto Leali, incontra i pazienti e canta con loro: "Io amo (e sono foggiano)"

Come promesso nei giorni scorsi, Fausto Leali, ha fatto visita ai pazienti del centro“Gli Angeli di Padre Pio” a San Giovanni Rotondo.

Accogliendo l’appello di una sua fan che, costretta al ricovero presso il centro, non poteva assistere ad un concerto del suo idolo, il cantante bresciano, aveva dato la sua completa disponibilità a fare visita alla sua ammiratrice e al Centro che, al momento la ospita.

L’incontro con Anna, questo il nome della sua fan, è stato strettamente privato, ma Fausto ha voluto comunque fare visita e regalare un attimo di svago agli altri pazienti. Applausi, selfie e abbracci, hanno accompagnato la visita del cantante che non si è tirato indietro, quando gli è stato chiesto di accennare qualche suo grande successo.

Accompagnato dal pianoforte presente nel reparto di musicoterapia, il “negro bianco” ha intonato due dei suoi brani più famosi, “Io amo” e “ Angeli Negri”.

Il 21 settembre, Fausto Leali, tornerà sul Gargano per il concerto a San Marco in Lamis, per la festa patronale.