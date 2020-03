"Noi trattati come bestie". Autotrasportatore foggiano guida la rivolta: "Apriteci le aree di servizio o blocchiamo l'Italia"

Il titolare degli Autotrasporti Michele Perrotti non ci sta e in un video pubblicato su Facebook si rivolge al Ministro dei Trasporti chiedendogli di aprire bagni, bar e ristoranti delle aree di servizio: "Non mangiamo sigarette e non siamo bestie" tuona. "Noi stiamo lavorando per la nazione, voi metteteci a disposizione i servizi essenziali".

L'autotrasportatore ribadisce l'importanza di chi in questo periodo di forte emergenza sanitaria, sta assicurando il rifornimento dei viveri: "Vi facciamo trovare tutto, pasta, latte e ortaggi. A voi non sta mancando nulla, a noi tutto".

E ancora: "Non abbiamo la lebbra, siamo stati abbandonati dalle associazioni di categoria, dicono che il mondo dei trasporti non si ferma, non è vero, noi ci stiamo rompendo il sedere per far mangiare l'Italia. Riapriteci le aree di servizio altrimenti lunedì blocchiamo l'Italia. Non siamo delle bestie e non rischiamo la pelle per voi. Faremo lo sciopero nei nostri parcheggi"