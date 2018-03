VIDEO | Non c'è sicurezza senza certezza della pena, l'allarme delle forze dell'ordine: "Leggi poco severe"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Certezza della pena e percezione della sicurezza: due argomenti attuali oggi più che mai. Nella cronaca quotidiana sentiamo spesso di crimini commessi con pene non giustamente inflitte. Le forze dell’ordine, perennemente in affanno, svolgono il proprio compito vedendo poi vanificato il loro sforzo, da leggi fin troppo leggere. In questo modo il cittadino percepisce che la propria incolumità non viene adeguatamente tutelata.

Se n’è discusso stamattina, nella sala Fedora del teatro Giordano, con il SIULP, il sindacato dei lavoratori della Polizia. Alla presenza del Prefetto, Massimo Mariani, del Questore Mario Della Cioppa e del segretario generale SIULP, si è cercato di affrontare questo delicato argomento: e se da una parte si ritiene che la certezza di una pena commisurata non venga adeguatamente tutelata, dall'altra la percezione della poca sicurezza viene amplificata dalle campagne d’odio proclamate da chi punta il dito esclusivamente contro gli immigrati.