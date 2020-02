Medici e infermieri nelle zone più povere di Foggia: a bordo della 'Clinica Mobile' per dare amore, cure e speranza

Alla presenza dell'arcivescovo della diocesi Foggia-Bovino, Mons. Vincenzo Pelvi, e del presidente della Caritas del capoluogo dauno Giusy Di Girolamo, questa mattina è stata inaugurata la clinica mobile per le persone più bisognose.

33 medici e 12 infermieri, tutti volontari, hanno già dato la disponibilità per salire a bordo del camper e raggiungere le parrocchie della periferia nel fine settimana e nei ghetti e casolari dal lunedì al venerdì: "Non ci sostituiremo alla Asl, ci sono tutte le specializzazioni, alcuni sono in pensione, altri stanno lavorando ma sono disposti a dedicare un po' del loro tempo libero per questa causa"

Per Mons. Pelvi è "un segno di speranza, particolarmente per i malati più bisognosi". L'arcivescovo ha sottolineato come Foggia sia anche una città piena di creatività, buone opere e speranza.