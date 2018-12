VIDEO - Dopo l'intimidazione al capitano Massaro, Cerignola scende in piazza: "Noi ci mettiamo la faccia"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un corteo partito dalla casa comunale, giunto fino alla Caserma dei Carabinieri, in viale di Levante, per esprimere solidarietà all'arma dopo l'ignobile intimidazione occorsa al capitano Michele Massaro, a cui qualche giorno fa hanno incendiato l'auto, una BMW X3. Circa 150 persone in corteo silenzioso questa mattina a Cerignola. Il serpentone, lungo il tragitto, ha fatto sosta in corso Moro 32, dinanzi a quello che un tempo era un distributore automatico di bevande, più volte vandalizzato ed oggi chiuso per decisione del proprietario, che evidentemente si è arreso.

L'iniziativa è partita con un tam tam sui social e ha visto radunarsi dinanzi a Palazzo di Città questa mattina gente comuni, rappresentanti dell'associazione nazionale dell'Arma, commercianti. "Abbiamo chiesto a tutti di scendere in piazza, mettendoci la faccia" si sfoga Gianvito Casarella, Fdi. "Purtroppo, però, come spesso accade in questi casi, i volti noti sono quelli che vedete nelle immagini".