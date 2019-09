San Severo primo comune in Puglia a sottoscrivere la carta "anti omofobia": "No alle discriminazioni su base sessuale"

La carta si rivolge ai comuni, agli addetti ai lavori nel campo del turismo e degli esercizi pubblici e a tutte le coscienze disposte a sottoscriverla per dire no a ogni forma di discriminazione su base sessuale

Mi impegno a rispettare (e, se ne ho la possibilità, a far rispettare) tutte le differenze di genere, consapevole della natura relazionale e culturale dell'identità di ciascuno, compresa quella sessuale.

Mi impegno a rispettare, a tutelare e a difendere la dignità delle persone qualunque sia il loro orientamento sessuale.

MI impegno a favorire il dialogo in materia di discriminazione sessuale, contro la lingua e la cultura dell'odio, anche per esperire una via complementare alla semplice protesta, una via che passi per l'interazione con tutte le persone, anche quelle che assumono posizioni di intolleranza o di chiusura nei confronti dei membri della comunità LGBTI.

Mi impegno a promuovere questa Carta e ad applicarne i contenuti, o a farli applicare se sono alla guida di un ente pubblico o privato, se ho la facoltà di legiferare o di far legiferare, se ho una qualunque altra responsabilità dirigenziale o gestionale, se lavoro nel campo del turismo o se sono titolare di un'azienda o di un esercizio commerciale.

Mi impegno a diffondere queata Carta in tuti i luoghi ppssibili, pubblici e privati, reali e virtuali, e a trasmetterne i contenuti soprattutto ai nostri giovani, perché crescano nella consapevolezza dell'importanza di una sensibilizzazione e di una crescita culturale, in materia di diritti delle persone, non più rinviabili.