VIDEO | Incendio a Borgo Mezzanone, incenerite baracche nei pressi del CARA

Un incendio, pare accidentale, ha distrutto alcune delle baracche - alloggi di fortuna costruiti in cartone, legno e materiale di risulta - situate nei pressi del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Completamente distrutte alcune baracche - circa una decina - con tutto ciò che era presente all'interno. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, con autobotte, ha evitato il peggio, domando in tempi rapidissimi il propagarsi delle fiamme. Al momento, quindi, non si contano feriti nè intossicati.