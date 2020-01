Maurizio e quell'accusa "assurda": 11 mesi in carcere, ma non era il mandante del tentato omicidio del fratello

Il 27 marzo 2018 la polizia viene chiamata perché un cittadino, il cardiologo Massimo Correra, dichiarava di essere stato fermato nell’androne di casa sua, in via Vittime Civili, da due individui che a volto scoperto avevano cercato di sparargli ma senza successo.

Il 17 maggio dello stesso anno, gli inquirenti individuano il presunto mandante del tentato omicidio, il fratello della vittima Maurizio e come esecutori materiali gli albanesi Shpetim Rizvani e Haxhire Tusha.

L'imputato viene tradotto in carcere, prima a Foggia per una settimana assieme ai due esecutori e poi nel carcere di Lecce per 11 mesi. Durante le varie udienze cominciano però a venire fuori le prime discrepanze nella ricostruzione del tentato omicidio: dal numero dei proiettili a chi aveva 'arruolato' i due autori per commettere il reato, fino alle dichiarazioni rese da Shpetim Rizvani, che durante il dibattimento sostiene di non conoscere Maurizio e che era stato chiamato ad inscenare l'accaduto proprio dal fratello Massimo.

Oggi a Maurizio, accusato per venti mesi di essere il mandante di un tentato omicidio, gli è stata notificata la revoca delle misure cautelari per non aver commesso il fatto. Ai due esecutori materiali sono stati comminati 10 anni di reclusione cadauno più il pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento alla parte offesa per 10mila euro.