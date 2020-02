Cosa non lavare in lavastoviglie: l'elenco completo di pentole e stoviglie

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più usati insieme alla lavatrice.

L'immancabile protagonista delle nostre cucine, per poter durare più a lungo ha bisogno di cure e attenzioni; è necessario pulirla mensilmente e, soprattutto, utilizzare periodicamente il cura lavastoviglie, in modo da avere sempre pentole e utensili splendenti e brillanti.

Ma cosa non si può lavare in lavastoviglie? Scopriamolo insieme.

1. Utensili in legno: questi accessori sono sensibili all'acqua e al sapone; infatti, oltre ad assorbire gli odori, se non si asciugano possono sviluppare muffe.

2. Coltelli affilati: è meglio lavarli a mano, perché durante il lavaggio la lama può rovinarsi oppure danneggiare altri accessori da cucina.

3. Contenitori in plastica: basta leggere le etichette, perché i contenitori in PET, ossia il materiale utilizzato per la produzione delle bottiglie di acqua non sopportano le alte temperature.

4. Utensili in latta: questo materiale, come il precedente, potrebbe sciogliersi a temperature elevate e intasare i filtri della vostra lavastoviglie.

5. Padelle antiaderenti: anche in questo caso, il problema è la temperatura elevata che può rovinare il rivestimento delle padelle antiaderenti.

6. Macchinetta del caffè: la moka non va mai lavata con il sapone; vi consigliamo di sciascquarla semplicemente con dell'acqua.

7.Stoviglie decorate: in modo particolare le stoviglie dipinte a mano, poiché l'alta temperatura può rovinarle.

8. Bicchieri di cristallo: essendo molto delicati e sensibili al calore, è preferibile lavare i bicchieri di cristallo a mano.