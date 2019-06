Come prevenire la cistite: consigli e rimedi efficaci

Con il termine cistite si indica un disturbo che colpisce le vie urinarie e che si presenta con diversi sintomi, più o meno intensi, che possono andare a compromettere la nostra salute e il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Un'infiammazione molto comune, soprattutto tra le donne, causata da diversi microrganismi tra cui ricordiamo uno dei più diffusi, ossia l'Escherichia coli.

Le cause della cistite

Questo fastidioso disturbo intimo ha origine batterica e tende a manifestarsi quando vi è un proliferare di agenti batterici, che causano l'infiammazione della vescica.

Tra i rimedi più efficaci per contrastare l'insorgere della cistite vi è la prevenzione e una corretta igiene intima, che significa anche non abusare di detergenti che possono andare ad alterare la flora batterica naturale.

I sintomi della cistite batterica

La cistite di origine batterica si manifesta con specifici sintomi, come:

bruciore

continuo stimolo alla minzione

sangue nelle urine

dolore nella parte bassa dell'addome

La cistite si presenta non solo a causa di scarsa igiene e poca attenzione, ma anche se si hanno rapporti sessuali non protetti, in menopausa, in gravidanza e se si soffre di stitichezza.

Rimedi e consigli per prevenire la cistite

La cistite può essere prevenuta adottando piccoli, ma importanti, accorgimenti. Scopriamoli insieme:

1. non trattenere l'urina: trattenere a lungo l'urina è una delle principali cause di proliferazione batterica

2. corretta igiene intima: avere cura della propria igiene personale è il primo passo per prevenire l'insorgere di questa infiammazione. Utilizzare detergenti intimi a ph non troppo aggressivo è importante per non andare a stravolgere la flora batterica

3. bere tanta acqua: l'acqua è fondamentale per stimolare la diuresi e con essa anche l'eliminazione di scorie e batteri

4. indumenti idonei: scegliere l'abbigliamento giusto è importante; quindi, sì a l'intimo di cotone e no a pantaloni e jeans troppo stretti

5. rapporti sessuali protetti: la prevenzione è fondamentale non solo per prevenire la cistite ma anche per evitare la trasmissione di altre malattie sessuali

6. alimentazione sana: seguire un corretto regime alimentare può proteggerci dalla cistite. Sono da evitare cibi speziati e piccanti, ma anche bevande come tè, caffè e alcolici, meglio prediligere frutta e verdura di stagione e yogurt.