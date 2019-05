Fitboxe: cos'è e quali sono i benefici

La Fitboxe arriva dagli Stati Uniti ed è una disciplina sportiva che combina tre diverse attività, ossia la boxe, le arti marziali e la più comune aerobica.

Uno sport completo e, soprattutto, efficace per combattere gli inestetismi della cellulite ed eliminare l'antiestetico effetto della pelle a buccia di arancia.

La Fitboxe si basa su determinati movimenti da fare di fronte al sacco e coinvolge diversi gruppi muscolari, per tale ragione si può definire uno sport completo. Una sessione di allenamento dura circa 50/60 minuti, durante i quali si riescono a bruciare anche fino a 500 Kcal.

Cos'è la Fitboxe

Un'attività variegata e molto divertente, che può essere praticata sia da donne sia da uomini di diverse età.

Ma in cosa consiste esattamente?

La Fitboxe è uno sport individuale, che comprende tutta una serie movimenti fatti di pugni, calci e gomitate da dare a un sacco il tutto a ritmo di musica.

Tutti i benefici della Fitboxe

Completa e divertente, la Fitboxe è efficace per modellare e tonificare tutti i muscoli del corpo, dalle braccia alle gambe.

Utile per favorire il dimagrimento e la perdita dei cuscinetti adiposi localizzati, questo sport contribuisce a migliorare la resistenza fisica, la circolazione e, di conseguenza, l'ossigenazione dei tessuti.

E' utile anche per mantenere in allenamento tutto il sistema cardio-circolatorio e respiratorio; in più, aiuta a mantenere attivo e a velocizzare il metabolismo basale, ed è proprio per questo che praticare Fitboxe favorisce la perdita di peso.