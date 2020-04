Come fare la pizza in teglia: la ricetta facile e veloce

In questo periodo di emergenza, in cui è necessario rimanere a casa per salvaguardare la salute di tutti, sempre più persone stanno scoprendo (o riscoprendo) il piacere della cucina. Tra i tantissimi piatti che si possono realizzare a casa, uno dei più amati e consumati in assoluto è la pizza: il suo impasto base è composto da pochi e semplici ingredienti ed è indubbiamente un piatto piacevolissimo sia da preparare che da mangiare.

Ecco allora la ricetta per preparare in casa l'impasto per la pizza buono come quello che troviamo in pizzeria, una ricetta di base semplice che si prepara con pochi ingredienti e che si può guarnire con gli ingredienti che si preferiscono. Inoltre, questa ricetta è alla portata di tutti, e ti permetterà di ottenere una pizza alta e soffice senza dover utilizzare la planetaria o l'impastatrice.

Prima di iniziare ti do due consigli:

se vuoi preparare della pizza in teglia alta, soffice e senza un impasto che richieda lunghi tempi di lievitazione utilizza il lievito di birra disidratato istantaneo, che si attiva aggiungendo 2 cucchiaini di zucchero;

per un risultato perfetto, prova con il metodo della doppia cottura, cuocendo la pizza in prima battuta per pochi minuti sulla piastra e poi nel forno ad altissima temperatura.

Ingredienti

500 g farina 00 oppure metà manitoba e metà 00

400 ml di acqua

3 gr di lievito di birra fresco o 1,5 gr di lievito di birra disidratato istantaneo

2 cucchiaini di zucchero

50 ml di olio di oliva

1 cucchiaino di sale

Procedimento

Per prima cosa, prepara l'impasto unendo la farina manitoba con la farina 00 (in alternativa, puoi utilizzare solo la farina 00), aggiungi il lievito e mescola il tutto.

In un'altra ciotola, che deve essere capiente e con i bordi abbastanza alti, versa l'acqua tiepida e aggiungi l'olio d'oliva, quindi mescola e incorpora la farina una manciata alla volta. Una volta utilizzata metà della farina prevista, aggiungi un cucchiaio di sale, mescola e finisci di aggiungere la farina restante, sempre una manciata alla volta.

Al termine di questo procedimento otterrai un impasto denso ed appiccicoso: coprilo con la pellicola e lascia lievitare in luogo caldo fino al raddoppio del volume (circa 2 ore).

Trascorso il tempo di lievitazione, prendi una teglia 35x35 cm, oppure la placca del forno e ungila con abbondante olio di oliva, poi versa l'impasto e, con le mani ancora unte di olio, allargalo per distribuirlo su tutta la teglia.

Se hai deciso di preparare una pizza a base rossa, dopo avervi aggiunto sale, olio e spezie a piacere, versa la salsa di pomodoro tiepida sull'impasto e lascia lievitare ancora 10 minuti; in caso contrario aggiungi gli ingredienti scelti (ricorda però che la mozzarella va aggiunta solo a 5 minuti dalla fine della cottura!) e inforna la pizza, che dovrà cuocere per circa 25 minuti a 210°C in forno statico o a 200°C in forno ventilato.