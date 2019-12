La vigilia di Natale a Foggia, lo speciale 'reportage' di NicoForza: "Molte cose che diamo per scontato sono in realtà speciali"

Un vero e proprio reportage dalla vivace e partecipata vigilia di Natale, a Foggia. Quella da alcuni anni vede le vie del centro cittadine invase di persone, sorrisi, musica e brindisi.

A raccontare questa giornata speciale è NicoForza, giovane youtuber e tifoso del Foggia, che da alcuni mesi racconta sul web, con forza e tenacia, le fasi della sua battaglia contro la leucemia. "Da quando combatto la mia battaglia - spiega NicoForza -, il Natale è cambiato: lo scorso anno ero ricoverato, quindi, non ho potuto passeggiare per le vie di Foggia come ero solito fare. Quest'anno, durante una piccola pausa, ho visto che ripercorrere certe strade, rivedere certe luci, respirare l'aria natalizia, mi ha fatto capire come molte cose che sembrano scontate, che sembrano banali, invece assumono un significato diverso, speciale. Sono stato molto contento di respirare quest'aria un po' magica che si crea durante questo periodo e spero che vi arrivi questa mia prospettiva diversa" | IL VIDEO