VIDEO | Da Foggia ai villaggi turistici, fino al successo in 'Che Dio Ci Aiuti'. Gianmarco Saurino, l'attore che sognava di fare il giornalista

Intervistato da Silvia Toffanin nel salotto di 'Verissimo', l'attore foggiano racconta i suoi esordi, dalla fucina del Teatro dei Limoni di Foggia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, passando per la lunga "gavetta" come animatore nei villaggi turistici. Nel suo futuro prossimo, nuovi progetti (questa volta al cinema), la passione per il teatro e la consapevolezza di dover continuare a lavorare duro. Infine, la confidenza alla conduttrice: "C'è qualcuno nella mia vita, da un paio di anni. Lei è pugliese come me, e fa la chef a Firenze. Facendo lei un lavoro molto pratico, mi aiuta a stare sempre con i piedi per terra", spiega. Il suo rapporto con la popolarità? "Non è facile, ma lei è bravissima: sa starmi accanto. Nè avanti, nè dietro, ma accanto. Ed è un merito che le riconosco" | IL VIDEO