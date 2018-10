VIDEO | A Foggia c'è chi crede nella musica: 'Noteum' punta su Stefano Cece e pensa a Sanremo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Fresche di stampa, ecco le 1000 copie dell’album ‘Fuori dal Cassetto’ del cantautore Stefano Cece, prodotte dall’etichetta discografica indipendente ‘Noteum’ di Foggia. L’album è stato realizzato grazie ai finanziamenti Puglia Sounds - Teatro Pubblico Pugliese, mediante il bando Puglia Record, programma di creazione e promozione di nuove produzioni discografiche che possano raccontare la Puglia attraverso la cultura in generale, e la musica in particolare.

L’album, che sarà disponibile dal 14 ottobre in tutti i principali store digitali, è stato presentato lo scorso 10 ottobre, al Teatro della Polvere di Foggia, nell’ambito di una conferenza stampa/spettacolo durante la quale il cantautore foggiano ne ha presentato alcuni brani, dal singolo Le Mani a Fuori dal cassetto che dà il nome all’intero progetto. Sette i brani contenuti nell’album, cinque in italiano e due in inglese, che sono stati scritti, arrangiati e interpretati dallo stesso Cece: nel complesso, è un mix di sound italiano ed internazionale. Il cantautore foggiano 34enne mescola insieme rock e dance per un prodotto che può essere definito pop nel senso più ampio del termine. Ventotto i progetti che hanno avuto accesso ai finanziamenti del progetto Puglia Record | IL VIDEO