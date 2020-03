Per i papà che non ci sono più e per quelli che il Coronavirus ha portato via

"Oggi 19 marzo è una Festa del Papà piuttosto particolare. Perché c’è qualcuno che forse il papà lo ha perso di recente anche a causa di questa epidemia; altri che lo stanno difendendo con le unghie e con i denti: lo stanno difendendo non andandolo a trovare, chiamandolo al telefono, facendo in modo che nessuno entri nella sua casa. Perché i papà e le mamme sono delicati in questo momento, specie se hanno una certa età.

Ed è proprio per loro che stiamo facendo tutto questo: stiamo in casa per evitare di perdere i più deboli di noi. Quindi razionalmente, col cuore ma anche grande energia vi dico buona Festa del Papà, lo dico anche rivolgendomi a tutti i papà che non sono più con noi, compreso il mio, ai quali chiediamo aiuto per vincere questa battaglia, perché loro sapranno sempre come consigliarci e come aiutarci".