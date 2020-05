Midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. L'appello ai foggiani: "Fate un semplice prelievo e iscrivetevi nel registro"

Trovare un donatore compatibile con un paziente affetto da leucemia o altre malattie del sangue vuol dire “trovare un ago nel pagliaio”, infatti, il rapporto di compatibilità tra estranei è 1: 100.000.

In questo periodo di grave difficoltà in campo sanitario e di stasi generale sorge la necessità di rivolgere un appello a voi giovani chiedendovi di compiere un gesto di solidarietà: effettuare un semplice prelievo di sangue ed iscriversi così nel registro donatori midollo osseo.

Il Covid-19 non ha fermato le altre gravi malattie, anzi, chi vive in ospedale ha avuto ulteriori difficoltà. Purtroppo, si è fermata l’opera di sensibilizzazione nelle scuole e nelle università riducendo il numero di adesioni e riducendo la possibilità di trovare un donatore compatibile.

L'attività di reclutamento dei donatori di cellule staminali emopoietiche, oggi, vale ancora di più e costituisce un atto d’amore verso persone che soffrono ed hanno come ultima possibilità di vita un trapianto di sangue midollare.

Non esitate…, puoi essere tu il tipo giusto e salvare la vita di una persona.

Se hai un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni e sei in buona salute contatta il Centro Trasfusionale del Policlinico di Foggia (dott.ssa Sportelli Filomena) presso il quale si può prenotare il tuo prelievo di sangue (tipizzazione) ai numeri 0881 733834 – 736236 - 732190 e il Centro Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (dott. Cappucci Giuseppe) al numero 0882 416204 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

Rif. ADMO 328 3133612 (Dott.ssa Nella Santoro) 338 9245730 (Dott. Placentino Antonio).

Come per i donatori di sangue intero, sarà garantita la distanza sociale.

Per maggiori info contattare la segreteria Admo Puglia: info@admopuglia.it

www.admo.it FB. ADMO Foggia ODV.

Dott.ssa Nella Santoro Referente ADMO Foggia

Dott. Antonio Placentino Consigliere Regionale ADMO Puglia