La gioia di Luca: "Aspettavo una figlia come Alba, è bellissimo quando mi chiama papà"

Luca ne chiese l’affidamento al registro per gli affidi a single, inaugurandolo di fatto, dopo che trenta famiglie rifiutarono l’adozione. A soli 30 giorni di vita di Alba, il Tribunale decise che Luca ha i requisiti per prendere in affido la piccola, inaugurando di fatto il registro per gli affidi a single. L’autore racconta che era suo desiderio avere in affido un minore disabile, scelta scaturita da ragioni legate al suo passato.

Un libro scritto a quattro mani: da una parte Trapanese, omosessuale e cattolico praticante, dall’altra Mercadante, ateo e favorevole all’aborto.

Due persone completamente diverse che si cimentano nel raccontare una storia da due punti di vista completamente diversi. Alba oggi ha 18 mesi, è una vivace e balla bambina bionda e il suo papà Luca, di tutta questa storia dice “io e Alba eravamo destinati a stare insieme già prima che lei nascesse”.