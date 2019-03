"Giornata Mondiale Sindrome di Down": una campagna di sensibilizzazione e l'iniziativa "Calzini spaiati"

Giovedì 21 marzo inizia la Primavera, si celebra la Giornata mondiale della Poesia, la Giornata internazionale delle foreste, e si festeggia il "Nowruz", ovvero il capodanno persiano.

Ma il 21 marzo è anche la Giornata Mondiale della Sindrome di Down. In tutta Italia, molteplici sono gli eventi organizzati per celebrare la giornata, allo scopo di informare e sensibilizzare le persone.

"Calzini spaiati"

Osservando una foto colorata del corredo cromosomico specifico della sindrome, si parla spesso anche della 'Giornata mondiale dei calzini spaiati', che solitamente viene festeggiata il primo venerdì di febbraio. La frase simbolo dell'edizione del 2019 è dedicata proprio ai bambini affetti da sindrome di down: "tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti". Una delle iniziative previste per la 'Giornata della Sindrome di Down' del 21 marzo è quella, appunto, di far indossare ad adulti e bambini calzini spaiati: per ricordare a tutti, anche attraverso i colori, quanto sia importante l'inclusività per persone con SdD. In ufficio o a scuola, il 21 marzo rappresenterà un'occasione per (ri)portare l'attenzione su un tema tanto delicato quanto attuale: attraverso il colore dei calzini ci si ricorderà e discueterà della SdD, perché è solo parlando liberamente che si può creare conoscenza.

Campagna della CoorDown Onlus

"Reasons to Celebrate" è il titolo della campagna di sensibilizzazione lanciata dall'Associazione CoorDown Onlus. Nello spot della campagna si fa riferimento ad alcuni aspetti della vita di tutti i giorni, come andare a scuola, praticare uno sport, trovare un lavoro, vivere in autonomia una volta diventati adulti, che a oggi rappresentano un traguardo possibile e raggiungibile solo per poche persone con sindrome di Dowm.

Con la campagna di sensibilizzazione internazionale 'Reasons To Celebrate', CoorDown vuole denunciare quanto ancora siano lontani gli obiettivi di pieno rispetto dei diritti e uguale accesso alle opportunità per tutte le persone con sindrome di Down.