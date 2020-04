Abbandonati come rifiuti. Quattro gattini salvati dalla morte in discarica, il volontario: "Maledetti!"

Quattro gattini sono stati recuperati ieri sera, a Foggia, dai volontari dell'associazione 'Qua la zampa' nei pressi di un cassonetto della spazzatura, dove erano stati abbandonati, chiusi in un cartone, come un qualsiasi rifiuti.

"Ci dispiace per quella povera mamma a cui sono stati tolti, starà impazzendo, abbiamo un sospetto su chi possa essere stato ma purtroppo non abbiamo le prove", spiegano i volontari che sono a caccia del responsabile. I gattini sono stati accolti da una volontaria, in attesa di una sistemazione per lo stallo e svezzamento | IL VIDEO