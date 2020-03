Carenza di mascherine, la Manta Group offre il suo aiuto: pronto un reparto per produrre dispositivi di protezione

L'emergenza sanitaria ha quasi azzerato le scorte di mascherine nelle farmacie e nei magazzini delle aziende produttici. Per sopperire a questa mancanza, la famiglia Frisoli, a capo della Manta Group, azienda di casa nella zona ASI di Foggia nata come produttrice di componenti per aerei, ha deciso di destinare un reparto della propria azienda alla produzione di mascherine.

L'idea nasce dall'esigenza di dover fornire i propri dipendenti di dispositivi igienici per contrastare il Covid-19 per poi allargarsi e farla diventare un'opportunità di aiuto: infatti, come fa presente Michele Frisoli, le mascherine saranno immesse sul mercato a un prezzo molto contenuto, sufficiente solo a recuperare i costi vivi per la produzione.