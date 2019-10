Tutt'Italia tifa per 'Michelino', investito da un'auto pirata a Foggia: "Speriamo di recuperare il danno neurologico"

In tanti hanno a cuore la salute di 'Michelino', il cane investito in piazza Italia, a Foggia, da un'auto pirata e che, a seguito dell'impatto ha perso l'uso delle due zampe posteriori. "Ci avete inondato di messaggi e telefonate piene di affetto verso Michelino da tutta Italia. Siete talmente tanti che non siamo riusciti a ringraziare tutti. Chiediamo di farlo attraverso Foggiatoday", spiega Anna Rita Melfitani, presidente associazione Guerrieri con la coda e fondatrice de 'La Casa di Angelo'.

"Tante visite da parte dei foggiani presso La Casa di Angelo. Per questo, cogliamo l'occasione per darvi notizie sulla salute di Michelino: il piccolo ha subito una lussazione delle vertebre della colonna, con conseguente danno al midollo spinale. Visto che non è stato possibile stabilizzare chirurgicamente la colonna vertebrale, si è pensato di lasciare Michelino per 15 giorni immobile e poi iniziare un percorso di agopuntura presso lo studio veterinario del dottor Pietro Di Cesare per recuperare il danno neurologico. Grazie a tutti e vi terremo ancora informati".