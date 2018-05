VIDEO | La storia di Rocco, lo zio 'Massimo' di Laura (la nipotina adottata dopo il crollo di viale Giotto)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si intitola ‘A Metà del sonno’ il nuovo libro di Emiliana Erriquez, presentato ieri pomeriggio a Foggia. Un romanzo speciale nel quale la scrittrice foggiana tratta con estrema delicatezza il crollo di viale Giotto, una delle più grandi tragedie che la città di Foggia ricordi, dove 67 vite furono strappate via con violenza dal fertile terreno del loro futuro, portate via dai sogni stipati ancora con fiducia nel cassetto, messi da parte per i giorni a venire.



La storia è ispirata alla vicenda di Rocco De Paolis (zio Massimo, nel libro) e di sua nipote Laura (Ester nel romanzo), sopravvissuta al crollo che portò via i suoi genitori, in seguito adottata dallo zio.