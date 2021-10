Coronavirus: 34 pazienti ricoverati al 'Riuniti', 5 sono in Terapia intensiva. In ospedale anche soggetti vaccinati con doppia dose

Sono 34 i pazienti ricoverati in area Covid, al Policlinico Riuniti di Foggia. Secondo l'ultimo bollettino diramato dall'azienda ospedaliera, sono 29 i pazienti in cura nel reparto di Malattie Infettive, mentre gli altri 5 sono in Rianimazione.

Nessuna presenza Covid viene registrata nei reparti ad indirizzo chirurgico, ostetrico-giencologico o psichiatrico. Dei 29 ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 16 sono privi di copertura vaccinale, uno ha ricevuto una sola dose del siero anti-Covid, mentre i restanti 12 hanno concluso il ciclo vaccinale con doppia dose.

Dei pazienti in trattamento in Terapia intesiva, invece, uno solo risulta privo di vaccino; gli altri sono vaccinati con una o doppia dose ma - precisano i medici - "si tratta di pazienti ricoverati per comorbilità pregresse". L'età media dei pazienti ricoverati è 72 anni, per il 68% uomini e per il restane 32% donne.