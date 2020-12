Gli operatori dei reparti Covid imbracciano gli strumenti, concerto di Natale a 'Casa Sollievo': "Noi continuiamo a crederci"

Gli operatori sanitari dei reparti Covid di Casa Sollievo hanno imbracciato gli strumenti musicali per un inedito Concerto di Natale, tenuto dinanzi al pronao dell'ospedale voluto da San Pio. L'evento è stato voluto e organizzato da alcuni infermieri e operatori della struttura, che si sono esibiti in canti tradizionali natalizi e non.

Ai piedi del palco, una mangiatoia col Bambin Gesù e il monito: "Noi continuiamo a crederci", il grido di coraggio per quanti, giorno dopo giorno, lottano contro il virus. All'evento ha preso parte padre Franco Moscone, presidente dell’Opera di Padre Pio, che ha sollecitato tutti a continuare ad essere forti per poter arrivare presto alla vittoria di questa lunga e dura lotta: "Siamo grati per quello che i nostri operatori sanitari stanno facendo. Dobbiamo continuare a crederci, dobbiamo continuare a sperare e a riempire la nostra Casa di quella carità che Padre Pio ci ha lasciato in eredità".

Come segno di vicinanza, ringraziamento e supporto per l’operato svolto, è stata poi consegnata agli operatori sanitari impegnati nell’area Covid una medaglia raffigurante il volto di San Pio. "Questo momento di musica – ha concluso padre Franco – è una forma di medicina e di speranza che arricchisce la nostra Casa Sollievo e che vuole raggiungere in questo particolare momento natalizio i nostri fratelli e sorelle infermi. Sia questo un gesto che porti pace e serenità".

L'evento è stato organizzato da Silvia Villani, infermiera. Sul palco i musicisti operatori-sanitari Antonio Vangi, infermiere, Emanuele Rinaldi, infermiere, Giancarlo Angelicchio, Oss, Mariangela Dagostino, medico, Leonard Monaco, studente e Giuseppe Vangi, Oss esterno | IL VIDEO