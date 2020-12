Vaccini Covid a 'Casa Sollievo': "Possiamo sperare in un futuro migliore". Pamela, tra i 10 operatori a ricevere la dose: "Ci credo fermamente"

Stamattina, intorno alle 11.30, scortato dalle pattuglie della guardia di finanza, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Foggia ha consegnato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza le prime 10 dosi di vaccino Covid-19 attualmente in distribuzione in Italia.

I flaconcini sono stati subito affidati ai farmacisti di ‘Casa Sollievo’ che hanno provveduto alla preparazione per l’iniezione nel Laboratorio di Galenica Sterica dell’Unità di Farmacia. Subito dopo, medici e infermieri del Dipartimento hanno provveduto ad iniettare le prime 10 dosi agli operatori sanitari dell’ospedale, preventivamente registrati nella piattaforma regionale on line.

“Oggi è una giornata davvero importante che segna un punto di svolta nella gestione della pandemia”, ha spiegato il direttore generale Michele Giuliani. “Con la vaccinazione dei primi 10 operatori sanitari possiamo iniziare a sperare in un futuro migliore. È l’inizio di una nuova fase della gestione della pandemia e Casa Sollievo c’è, c’è anche questa volta. Continueremo a gestire tutti i pazienti Covid-19 che si rivolgeranno a noi, e presto ci preoccuperemo di vaccinare tutti gli operatori sanitari per offrire uno strumento in più per difendersi e per assistere al meglio le persone”.

“Ho scelto di candidarmi al vaccino Covid-19 perché credo realmente sia, ad oggi, l’arma più potente, forse l’unica, che abbiamo per sconfiggere questo virus. Ci credo realmente”, spiega Pamela Piscitelli, medico internista di Casa Sollievo, tra i dieci operatori sanitari vaccinati oggi. “Un po’ di paura c’è stata, credo sia fisiologico. Ma questo vaccino per me è un modo per proteggere le persone che mi aspettano a casa tutti i giorni e che, per una scelta di altruismo, ho cercato di proteggere” | IL VIDEO.

