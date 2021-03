Tre sette e un centinaio di adepti nel Foggiano: rituali satanici choc, ostie rubate e oltraggiate con orge e deiezioni

All’indomani della denuncia del vescovo mons. Pelvi in occasione della messa in onore della Madonna dei sette veli, sul fenomeno della sottrazione delle ostie durante l’Eucarestia e dell'esistenza di alcuni gruppi “satanici” a Foggia, quella che viene fuori è una realtà quasi sconosciuta, ignorata dai tanti.

Ai microfoni di FoggiaToday don Giulio Dal Maso, segretario del vescovo della Diocesi Foggia-Bovino, ricostruisce in maniera capillare il fenomeno in Capitanata sulla scorta della testimonianza di un ex adepto delle sette.

Le ostie, 31 distratte in un solo mese, venivano sottratte durante l’Eucarestia in chiesa, rivendute a 50 euro ed utilizzate per i ‘rituali satanici’. La particola consacrata, viene oltraggiata con orge e deiezioni; in alcuni casi, una donna nuda si sostituisce all'altare per parodiare quello sacro della Chiesa.

Le sette in generale sarebbero di tre tipi: la acido-satanistica composta e frequentata da più giovani, assidui consumatori di stupefacenti e dediti a atti criminosi, come la profanazione delle tombe, abusi sessuali e psicologici.

Nelle loro attività non mancano riti con l'utilizzo di sangue umano o animale.

La setta satanica del potere, la più potente e pericolosa, "che ha a che fare con un piano medio-alto della società, professionisti, gente colta" spiega don Giulio.

Infine, c’è la setta satanico-apocalittica, sulle cui caratteristiche si hanno ancora poche informazioni. "Hanno a che fare con l'occulto". Ne fanno parte medium, cartomanti e indovini.

Ad oggi sarebbero circa un centinaio, tra adepti e affiliati, i componenti di queste sette che operano in Capitanata, ma essendo l’indagine in capo alla curia vescovile solo alle sue fasi iniziali, il cerchio si potrebbe allargare a macchia d’olio.