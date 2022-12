Trova auto 'cannibalizzate' sotto a un ponte vicino l'Incoronata: erano state rubate nel Barese

Salve Foggiatoday, sono un agente di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Foggia da ben 27 anni.

Oggi, mentre effettuavo un giro direzione Incoronata, ho notato in una zona impervia non accessibile alle auto, delle strisce sul terreno seminato a grano e sotto ad un ponte, ho scorto delle sagome. Quando mi sono avvicinato, a fatica per la presenza di fango, ho viste due auto cannibalizzate presumibilmente nella notte.

Ho chiamato chiamato la polizia. Hanno preso le targhe a terra e tramite la centrale, appurato che erano state rubate a Monopoli e a Barletta due giorni fa.

Vorrei che tutti i cittadini facessero ciò che ho fatto io.