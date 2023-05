Torna la 'Zangardi Cup': sul Gargano attesi mille nuovi arrivi, il Torino e il Frosinone

Torna la ‘Zangardi Cup’, il torneo di calcio giovanile che si svolgerà negli impianti sportivi della struttura turistica ‘Arianna Club’ a Lido del Sole da oggi e fino al 4 giugno, e che quest’anno ha tutte le carte in regola per far aprire con il botto la stagione estiva sul Gargano.

Infatti a Rodi Garganico soggiorneranno circa 1000 persone tra piccoli atleti, allenatori, accompagnatori e genitori provenienti anche da altre regioni. A contendersi il trofeo di questa diciannovesima edizione ci saranno anche il Torino e il Frosinone.

Il torneo, che è diviso in due categorie per le fasce d’età 8-9 anni e 10-11 anni, fino agli anni immediatamente precedenti l’emergenza pandemica, ha annoverato tra le squadre partecipanti società sportive del calibro di Inter, Napoli, Lazio, Empoli, Palermo, Foggia, Bari e Udinese. L’anno scorso parteciparono Juventus e Verona.

“E’ un modo per cogliere un duplice risultato: da un lato, puntiamo a promuovere lo sport tra i più giovani, il valore della competizione sana che, soprattutto tra i più piccoli, deve essere innanzitutto divertimento, voglia di stare e di crescere insieme. Dall’altro facciamo conoscere il nostro territorio, perché per gli ospiti sono previste escursioni e visite guidate” hanno spiegato gli organizzatori.

“Il calcio – hanno aggiunto - continua ad essere un veicolo potentissimo di partecipazione e di entusiasmo. Vogliamo che questi ragazzi si affezionino al nostro territorio, che possano serbarne un ricordo meraviglioso, legato a momenti di divertimento e condivisione, così che abbiano sempre voglia di tornarci e di conoscerlo sempre più approfonditamente, scoprendone ogni angolo. Il Gargano è cresciuto molto negli ultimi 20 anni, i villaggi turistici e gli alberghi si sono dotati di strutture all’avanguardia per ogni tipologia di sport. Qui si svolgono competizioni di livello mondiale, basti pensare all’orienteering, ma anche a tutti gli sport che hanno il mare come ‘campo’ di gara. Crediamo che la promozione dello sport possa essere un segmento fondamentale per una ulteriore crescita del turismo ed è per questo che ci stiamo impegnando anche attraverso il ritorno della ‘Zangardi Cup’”.