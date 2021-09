Ultimi innesti per FLV Cerignola a un mese dal debutto in campionato

Ultimi innesti per irrobustire la formazione dell’, squadra che sarà protagonista della Serie B1 nella stagioneche prenderà il via fra poco più di un mese. La compagine pugliese potrà contare sul ritorno ufficiale in prima squadra la palleggiatrice Eleonora Puro, nata e cresciuta nelle giovanili della Libera Virtus e che in questi anni è sempre stata vicino al progettodando disponibilità in ogni formazione. Atleta con grande margine di crescita, incline al lavoro, parte integrante entusiasmante e sempre pronta a sostenere il gruppo squadra.

Ecco le sue parole: “Sono contentissima di essere stata confermata in questa stagione, darò il massimo per crescere e per la squadra. Non vedo l’ora di iniziare!”. Nuovo e frizzante, invece, l’innesto di Francesca Galuppi, libero classe 1999 che è andata a chiudere la difesa di Cerignola. Una scommessa elettrizzate per la nuova formazione, oltre che una novità giovane e interessante. Nata e cresciuta nella Pieralisi Jesi dove ha disputato tutte le categorie giovanili sono alla serie B2, categoria che affronta anche con le formazioni di Ancona, Mesagne, Torretta per poi approdare in terza serie nazionale con Isernia. Forza, sagacia e dinamicità le caratteristiche principali di Francesca, che in questi primi allenamenti sta già mostrando tutto il suo fervore.

A tal proposito ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di intraprende quest’avventura con una società così seria e che stimo da diversi anni. Non vedo l’ora di toglierci soddisfazioni sia individuali che di squadra e di crescere tutte insieme e personalmente. L’allenatore già dalla prima chiamata mi ha convinto molto e mi piace molto il suo atteggiamento, trasmette molta grinta. Spero nel ritorno del pubblico, del loro appoggio e di poterci divertire tutti insieme. In bocca al lupo a noi”.