Siria Mancini è il nuovo libero di Cerignola, una entusiasmante scommessa

Nuova entusiasmante proposta e scommessa si aggiunge alla formazione cardine del progetto, una vecchia conoscenza foggiana che stavolta sbarca in prima squadra agli ordini di coach Sarcinella:è il nuovo libero della formazione pugliese. Foggiana, classe 2002, tanta gavetta nelle squadre giovanili e soprattutto tanti spunti di crescita e formazione per questa giovane atleta dedita al lavoro di squadra e alla crescita sportiva, motivo per il quale è stata scelta dal direttore sportivo Savino Belluna per far parte della compagine che disputerà il prossimo campionato di, ormai sempre più vicino.

Ecco le sue parole dopo l’ufficializzazione della trattativa: “Dopo una bellissima esperienza in Under 18 nel 2019 sono molto felice di tornare tra le fila della FLV Cerignola questa volta in prima squadra. Il campionato di B1 nazionale è certamente per me un’opportunità di crescita, lavorerò duro e mi impegnerò per dare il meglio di me. Ringrazio la Società e il Coach che hanno riposto fiducia in me. Auguro a tutte le mie compagne un buon campionato!”.