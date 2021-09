Potenza e ostinazione: Sharon Luzzi è il nuovo opposto di Cerignola

Partenza col botto per questo inizio di nuova settimana in casa della nuova Fenice Libera Virtus Cerignola. La società ha infatti presentato uno dei perni fondamentali della squadra che disputerà la Serie B1 nel corso della stagione 2021-2022. In Puglia è infatti approdato l’opposto Sharon Luzzi, cosentina classe 1999. Il suo curriculum parte da Catania dove disputa per tre anni consecutivi la serie B2, sempre in Sicilia precisamente a Marsala arriva in serie A2 dove rimane un anno, successivamente Modica in B1 e l’ultimo anno a Terrasini dove vince il campionato di serie B2.

Un nuovo braccio armato per Cerignola che punta sulla giovane Sharon, forte e determinato opposto, competitiva e con quella giusta voglia di crescere professionalmente insieme ad un gruppo omogeneo e ben amalgamato. Le sue parole a commento della nuova avventura: ”Dopo aver girato un po' tutta la Sicilia ho deciso di cambiare aria e venire in Puglia. Mi hanno parlato bene di Cerignola per la serietà della società e il tipo di ambiente positivo. Non vedo l'ora di ricominciare, sperando che quest'anno il virus non limiti l'entrata dei tifosi in modo di rivedere finalmente gli spalti pieni.”