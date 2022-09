Mercato sempre più convincente per la FLV Cerignola: l'ultimo acquisto è Candida Viscito

Ultimi cenni di un mercato florido quello della FLV Cerignola, messo a punto dal ds Belluna, che porta in Puglia la forte laterale campana Candida Viscito. Classe ‘96, di Salerno, muove i primi passi agonistici in terra campana, oscillando tra la Serie B2 (Torre Annunziata, Accademia Benevento, Jesi) e la Serie B1 con il Baronissi al suo secondo anno da professionista, e proprio con quest’ultima nel precedente campionato conquista la promozione in terza serie nazionale.

Candida ha mostrato già da queste prime settimane di preparazione una predisposizione e una meticolosità al lavoro di squadra e non, agli ordini di Coach Drago e del Professor Mancini, che fanno ben sperare per il nuovo campionato ormai alle porte.

La parola a Candida: ”Super felice di aver sposato il progetto con la FLV Cerignola. Fin dalla prima chiacchierata con il dirigente Savino ho avuto subito un sesto senso. Certo, ci aspetta un campionato ostico, in cui ci sono squadre corazzate, un campionato in cui non si dovrà mai abbassare la guardia, ma io allo stesso tempo sono estremamente convinta che ci divertiremo alla grande. Vi aspettiamo numerosi al Pala Tatarella, abbiamo bisogno del 13esimo giocatore. A presto!”