Un lavoro capillare quello della FLV Cerignola per nuova stagione in B2

Iniziano le presentazioni dello staff e del roster della FLV Cerignola che affronteranno il prossimo campionato di Serie B2. Un lavoro capillare e molto attento quello della dirigenza, con in primis il ds Savino Belluna, che ha lavorato per riportare a Cerignola un allenatore dalla grandissima esperienza e competenza. Dopo aver vissuto insieme 5 stagioni consecutive alcuni anni fa, Michele Drago torna nella piazza pugliese.

Si tratta di un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, il suo palmares parla per lui: 7 volte vincitore di campionati (6 nazionali ed 1 regionale) è da oltre trent’anni un punto di riferimento per il mondo del volley del Sud Italia. Con lui la squadra ha un compito preciso: rilanciare l’azione della società e tornare ad infuocare la piazza.

Il nuovo coach giallo-rosso-blu si presenta così: “Dire che sono entusiasta di tornare a Cerignola è forse poco. Questa è una delle migliori società per cui io abbia avuto il piacere di lavorare. Oggi riprendiamo il filo di un discorso interrotto alcuni anni fa, dopo che per 5 anni consecutivi, vincemmo tanto e costruimmo le basi di un progetto che poi ha portato la società ed essere ad un passo dalla Serie A. Ringrazio la Presidente e tutti i dirigenti per aver pensato a me, affidandomi un compito arduo ma affascinante. Conosco un’unica strada per tornare ai livelli che ci competono e che spettano a questa società: lavorare duramente. Ed è la prima cosa che dirò alle mie giocatrici. Forza FLV, Forza Cerignola!”