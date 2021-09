Italia campione d'Europa di Volley: l'Unifg in festa per coach De Giorgi, docente di Scienze Motorie

Il commissario tecnico ed ex palleggiatore della Nazionale, infatti, insegna 'Teoria tecnica e didattica degli sport di squadre' nel corso di Studi in Scienze della attività motorie e sportive

L'estate 2021 sarà ricordata per sempre come una delle più entusiasmanti per lo sport italiano e pugliese. Al nutritissimo bagaglio di allori conquistati negli ultimi mesi, si è aggiunta la conquista del titolo europeo di Volley, da parte della Nazionale maschile, che ha ripetuto l'impresa compiuta dalla nazionale femminile lo scorso 4 settembre.

L'epica vittoria al tie-break contro la Slovenia porta la firma soprattutto del commissario tecnico Ferdinando 'Fefè' De Giorgi, nativo di Squinzano, nel Leccese. Nominato all'indomani della infausta esperienza alle Olimpiadi (dove la Nazionale fu eliminata ai quarti), in poco più di un mese De Giorgi ha rivoluzionato quasi interamente la rosa, affidandosi a un gruppo di giovani affamati e talentuosi, capaci di compiere l'impresa. Dopo aver battuto l'ostica Serbia in semifinale, i ragazzi di De Giorgi hanno battuto in finale la Slovenia, rimontando un set di svantaggio e chiudendo sul 15-11 il quinto e decisivo parziale.

La vittoria dell'Italia e di De Giorgi regala una gioia anche all'Università di Foggia: il commissario tecnico ed ex palleggiatore della Nazionale, infatti, insegna 'Teoria tecnica e didattica degli sport di squadre' nel corso di Studi in Scienze della attività motorie e sportive.

"L’Italia della Pallavolo è due volte campione d’Europa prima con le donne e stasera (ieri per chi legge, ndr) anche con gli uomini. Un menzione d’onore a Fefè De Giorgi allenatore degli uomini nato a Squinzano, orgoglio pugliese", ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.