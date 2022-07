Tripudio al PalaTatarella di Cerignola, l'Italvolley femminile vince gli Europei under 21

Nel giorno in cui Paola Egonu e compagne hanno conquistato la Nations League travolgendo il Brasile in finale, arriva un'altra gioia per il volley femminile. La formazione Under 21 si è laureata regina d'Europa nella prima edizione dei campionati continentali di categoria, andati in scena ad Andria e Cerignola.

Il comune ofantino ha ospitato la gara finale, che ha visto la formazione di Luca Pieragnoli superare in rimonta le pari età della Serbia. Le azzurrine, infatti, si sono ritrovate sotto nel punteggio per due volte, dopo aver ceduto nel primo e nel terzo set. Straordinaria la reazione nel quarto, vinto nettamente 25-19, prima di un tiebreak equilibrato nelle prime battute e poi preso in mano dalle italiane fino al 15-11 finale, che ha reso il PalaTatarella un'autentica bolgia.

Mvp del torneo è stata eletta la schiacciatrice azzurra Emma Cagnin, tra le protagoniste anche nella finale di ieri con 12 punti a referto.

Una giornata storica per l'Italia del volley, che nella giornata di ieri ha anche festeggiato le vittorie continentali delle formazioni maschili under 18 e under 22.

“Siamo felicissimi per questo titolo. Lo siamo per questa gente che ci ha sostenuto in maniera incredibile. Sarebbe stato un dispiacere enorme non riuscire a vincere. Sono felice per tutte le ragazze che sono qua e penso anche alle ragazze che non hanno potuto partecipare per vari motivi a questa manifestazione. Mi sento di dire un grazie immenso a Davide Mazzanti con cui ho condiviso questi ultimi quattro anni, sia con l’attività sul territorio che con quella delle Nazionali. Lo devo ringraziare per la fiducia che ha riposto in me affidandomi il gruppo dell’under 21 e penso di averlo ripagato con due successi straordinari, Sono felice per la Federazione che mi ha sostenuto in questo percorso. L’ultimo ringraziamento va alla mia famiglia che mi dà un’energia immensa: loro ci sono sempre anche nei momenti difficili”, ha commentato il coach Pieragnoli.