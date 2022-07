FLV Cerignola, parte ufficialmente la nuova avventura in Serie B2

Per la FLV Cerignola sono terminate le pratiche burocratiche per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B2 nella stagione 2022-2023. A comunicarlo ufficialmente è stata la presidentessa Lucrezia Ciffo, che ha spiegato la situazione.

Ecco le sue parole: “In quest’avventura targata FLV abbiamo toccato picchi altissimi per lo sport cittadino e regionale. Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le due annate da primi in classifica nei Campionati di Serie B1. Una sfumata per la chiusura anticipata dei campionati causa Covid-19, l’altra con l’impresa sfiorata nella finale play-off per la A2. Lo scorso anno avevamo come obiettivo principale ricaricare le batterie provando a mantenere la categoria, ma sfortunatamente non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. Oggi siamo chiamati ad aprire un nuovo ciclo”.

La numero uno ha poi proseguito: “Siamo tutti insieme chiamati a ricostruire le fondamenta di un progetto che va rilanciato con forza, per tornare ai livelli che ci competono e che questa città merita. A breve comunicheremo le tante novità, ma vorrei ringraziare prima di tutto coach Sarcinella, lo staff e le ragazze dello scorso anno che nonostante le tante difficoltà, hanno creduto in questo progetto. Adesso è tempo di guardare avanti, tornando ad essere quella realtà importante per l’intera regione e permettetemi di dire, per il Sud Italia, costruita con la tenacia e la fatica di tutti noi in questi anni. Forza FLV, forza Cerignola!”.