La FLV Cerignola continua a scommettere sul libero Siria Mancini

Un altro importante tassello alla corte di coach Drago, che di comune accordo con la dirigenza Fenice Libera Virtus Cerignola, riconferma il libero foggiano Siria Mancini. Classe 2002, Siria si è sempre contraddistinta, in questi anni di crescita personale e professionale, con la sua pacatezza e tenacia, sempre pronta ad entrare in campo e dare il massimo delle sue potenzialità. È stata parte integrante della famiglia FLV sin dalle giovanili dell’Under18 per poi salire in prima squadra nel precedente campionato.

Una giovane conferma che ha convinto sin da subito tutta la società pugliese. Le sue parole dopo la conferma in prima squadra sono piene di entusiasmo: ”Sarà sicuramente un piacere trascorrere un’altra stagione con la FLV, che con il suo farci sentire parte di una grande famiglia ha sempre cercato di mettere noi atlete a nostro agio. Ringrazio la dirigenza e il mister Miciu, con cui già ho avuto il piacere di lavorare, per aver riposto di nuovo fiducia in me. Come sempre mi impegnerò al massimo e auguro a me e alle mie compagne un buon inizio campionato”.