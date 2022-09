La FLV Cerignola completa il roster 2022-2023 con Francesca Telesca

Ultima (ma non per importanza) ciliegina sulla torta messa a segno dalla dirigenza della FLV Cerignola che porta in terra ofantina la forte centrale Francesca Telesca. Potentina, classe ‘95, Francesca parte agonisticamente parlando proprio dalla sua città - Potenza - disputando diversi campionati nazionali di Serie B1 e Serie B2 per poi spostare l’attenzione a Napoli e proprio in terra pugliese nel precedente campionato.

Arriva a Cerignola, quest’anno, con una contraddistinta voglia di far bene, crescere e ottenere risultati sempre sotto l’occhio vigile di coach Drago. Si presenta così Francesca: ”Sono felice ed onorata di far parte di questa squadra guidata da coach Drago, che già dalle prime settimane sembra essere solida e compatta. È un'esperienza nuova per me quella della Flv Cerignola e sono pronta a dare il massimo, come lo sono anche le mie compagne, tutte determinate verso un unico obiettivo. Ora però il campionato è alle porte e non ci resta che continuare ad allenarci sul campo perché i presupposti per fare bene ci sono tutti. La forza del gruppo è il gruppo stesso, dove passione, dedizione, unione e tenacia fanno da padrone. Detto ciò, rivolgo un grande in bocca al lupo a noi e che sia un campionato ricco di divertimento”.

Finisce, con Francesca Telesca, la presentazione del roster ufficiale della stagione sportiva 2022/2023. La società è orgogliosa di aver allestito una squadra giovane, caparbia e grintosa, certa che il campo darà tante soddisfazioni.