Fefe De Giorgi, il docente Unifg che ha riportato l'Italia del volley sul tetto del mondo

Compirà 62 anni il prossimo 10 ottobre, e sarà un dolcissimo compleanno, che festeggerà con una medaglia d'oro al collo. Ieri sera la osservava ripetutamente, apprezzandone la bellezza, lo spessore, il grosso valore, che pure non gli era nuovo visti i suoi precedenti da giocatore. Sì, perché Fefe De Giorgi sul tetto del mondo ci era già arrivato da palleggiatore della invincibile Italvolley di Julio Velasco che negli anni '90 dominava in lungo e in largo. Per tre volte salì sul gradino più alto del podio: Brasile '90, Grecia '94 e Giappone '98. Ventiquattro anni dopo, ci è riuscito nuovamente, stavolta da coach.

Il secco 3-1 rifilato alla Polonia campione uscente e padrona di casa è un capolavoro sul quale è inciso il nome di De Giorgi. Fu lui, all'indomani della infausta esperienza alle Olimpiadi di Tokyo, ad avviare una restaurazione incentrata sul lancio di tanti giovani talentuosi, a costo anche di qualche dolorosa rinuncia (come quella al capitano Ivan Zaytsev). Una nuova generazione di fenomeni che hanno subito portato a casa il titolo Europeo un mese dopo. Il percorso è poi proseguito con il successo nella rassegna iridata che mancava da quasi un quarto di secolo.

A trascinare la squadra, il capitano Simone Giannelli (il più esperto, in barba ai soli 25 anni), palleggiatore della squadra, proprio come lo era De Giorgi, ed eletto mvp del torneo.

Un successo che dà lustro alla Puglia, terra natia di De Giorgi (nato a Squinzano, nel Leccese), nonché all'Università di Foggia, che tra i suoi docenti annovera proprio il ct della Nazionale. Anche quest'anno De Giorgi insegnerà 'Teoria tecnica e didattica degli sport di squadra', nel corso di Studi di Scienze della attività motorie e sportive. E chi meglio di un campione del mondo può indottrinare i giovani sugli sport di squadra?