Gli Europei di volley femminile Under 21 si disputeranno a Cerignola

È giunta ufficialmente la conferma da parte della Federazione Italiana Pallavolo, nella persona di Paolo Indiveri, che Cerignola ospiterà gli Europei di Volley Femminile Under 21. Si tratta di un risultato importante per la città foggiana, che ospiterà un evento di grande portata che di sicuro sarà volano per questo sport nelle prossime stagioni sportive.

La FLV Cerignola ha appena terminato la propria stagione sportiva con la retrocessione dalla B1 alla B2, ma non è mai mancato l’entusiasmo di questa piazza che non ha smesso di sostenere la squadra e le giocatrici. Si sta parlando di una grande occasione per dimostrare che Cerignola può essere protagonista ed ovviamente come sempre verrà dato un prezioso contributo per la riuscita dell’evento. L’appuntamento è in programma dal 12 al 17 luglio prossimi.

“È un risultato che ci inorgoglisce e, come ci ha scritto il presidente Indiveri in una sentita lettera, sarà un’occasione per dare lustro alla nostra città e all’intera Regione Puglia. Abbiamo lavorato – ha spiegato l’assessore allo sport Rossella Bruno – giorno e notte per ospitare questa importantissima competizione sportiva, ma adesso dobbiamo rimboccarci nuovamente le maniche perché Cerignola nei prossimi mesi diventerà il centro dell’Europa sportiva”.