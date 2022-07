Gran colpo di mercato per la FLV Cerignola che si assicura il libero Sabrina Sollaku

Grande colpo messo a segno dal direttore sportivo Savino Belluna. Arriva a Cerignola il forte libero Sabrina Sollaku, ragazza proveniente dalla zona della Bergamasca, che nelle ultime stagioni ha impressionato, disputando campionati di altissimo livello in Serie C e Serie B2. Personalità, carisma e tanta voglia di dimostrare il proprio valore per la classe 2000, che seppur giovanissima, ha già diversi campionati da protagonista sulle spalle. La nuova atleta della FLV si presenta cosi: “Sono felicissima e entusiasta di iniziare questa nuova stagione nella FLV Cerignola. Son sicura che potrà essere un bell’anno di crescita e spero ci riservi grandi soddisfazioni! Non vedo l’ora di conoscere tutto lo staff e le mie compagne di squadra. Come diremmo noi a Bergamo, mola mia!”