Cerignola si rinforza con Claudia Palumbo: tanta energia a disposizione di coach Sarcinella

Per lei si tratta di un ritorno in terra pugliese dopo le esperienze in Abruzzo ed in Sicilia, rispettivamente in B1 e B2

Ancora un nuovo arrivo in casa dellache innesta nella formazione di coach Sarcinella una nuova e prestante scommessa, l’attaccante molfettese classe 1999,. Tanta passione, energia e dedizione per la pallavolo, Claudia ha già mostrato in queste prime settimane di lavoro la sua propensione ale alla formazione personale, qualità che valorizzano ancor di più l’incipit della formazione.

Torna in terra pugliese dopo due anni fuori regione, dapprima a Chieti in Serie B1 e nell’ultimo anno sportivo ha indossato i colori di Palermo in Serie B2. Un curriculum, quello di Claudia, dall’ampio margine di crescita, il che autorizza la società foggiana a sperare in un campionato di primo livello.

Queste le prime parole di Claudia Palumbo dopo l’ufficializzazione: “Sono davvero contentissima ed entusiasta di cominciare questa nuova avventura a Cerignola perché finalmente torno a giocare in Puglia dopo qualche anno fuori. La società mi ha accolto subito benissimo e anche le mie compagne, dalle quali potrò apprendere veramente tanto perché dotate di grande bravura ed esperienza”.