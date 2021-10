Cerignola ricomincia da tre: esordio convincente in B1 con una netta vittoria a Catania

Una prestazione in netto crescendo per le giovani virtussine dellache hanno riportato in Puglia il bottino pieno dopo aver dominato a Catania. L’esordio nel campionato dinon poteva andare nel migliore dei modi: si tratta di una vittoria importante per le ragazze dei coach Sarcinella e Leone che con un mordente senza eguali riescono ad imporsi sulla, prevalendo tatticamente e soprattutto grintosamente, nonostante la giovane età.

È stato il giusto incipit e quello spunto da cui partire, crescere e divertirsi. Equilibrio solamente nel primo set che è stato un susseguirsi di fasi di gioco con l’alternarsi della supremazia nel parziale. Alla fine l’ha spuntata la compagine foggiana con un perentorio 27-25. Il secondo set ha visto invece partire benissimo la Teams Volley che si è portata avanti sino al 10-6.

Poi lentamente Cerignola ha costruito la propria rimonta sino a portarsi sul 12-12. Da qui in poi le padrone di casa si sono disunite, perdendo lucidità e regalando errori gratuiti alle avversarie. Il terzo e conclusivo set è stato senza storia, un netto 25-10 che fa ben capire quanto affamate sportivamente siano queste ragazze. Questo il tabellino del match:

Hub Ambiente Teams Volley Catania-FLV Cerignola 0-3 (25-27, 19-25, 10-25)