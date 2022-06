Cerignola attende con trepidazione il derby della prossima stagione tra Ares e Brio Lingerie

La Serie B2 di volley femminile sarà caratterizzata da un derby di assoluto livello che riguarda la città di Cerignola. Sia la FLV, appena retrocessa dalla B1, che la Brio Lingerie, appena promossa, faranno parte di questa categoria e ci si attende molto da un derby che si preannuncia agguerrito. Il PalaDiLeo sarà senza dubbio infuocato come in poche altre occasioni e l’entusiasmo sarà identico a quello vissuto dalla Brio Lingerie che ha coronato una splendida stagione con lo spareggio decisivo contro la Tempesta Taranto. Questa formazione potrà appunto contare sull’adrenalina di un ritorno in Serie B dopo ben quattro anni, mentre la FLV Cerignola ha maturato un’esperienza importante in B1 nonostante il terzultimo posto in classifica (girone F). Le individualità messe in mostra sono incoraggianti per aspettarsi una B2 di vertice.